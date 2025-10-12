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Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD296/12

Ciesz się efektami kina domowego

Teraz masz do dyspozycji najnowszy i najatrakcyjniejszy mikrozestaw Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD, WMA-CD i MP3-CD! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!

Poznaj wszystkie korzyści

Odtwarzanie filmów DivX

Ciesz się efektami kina domowego

Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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