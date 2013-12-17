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Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD712/12

4.2

| (34) Opinie

Fascynacja Dźwiękiem

Mikrowieża firmy Philips z możliwością odtwarzania płyt DVD oferuje dźwięk o jakości porównywalnej do dźwięku w kinie. Wystarczy przez złącze USB podłączyć do niej urządzenie ze zdjęciami i plikami muzycznymi w formacie MP3/WMA, aby cieszyć się nimi we wspaniałej jakości. Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS zapewnia spektakularny dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce i filmach

Fascynacja Dźwiękiem

  • 100 W

Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.

Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

34

Opinie

2

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

09/11/2013

Polska

Polska

wysoka jakość dźwięku....

Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie