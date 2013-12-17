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Produkcja zakończona
MCD712/12
Fascynacja Dźwiękiem
Mikrowieża firmy Philips z możliwością odtwarzania płyt DVD oferuje dźwięk o jakości porównywalnej do dźwięku w kinie. Wystarczy przez złącze USB podłączyć do niej urządzenie ze zdjęciami i plikami muzycznymi w formacie MP3/WMA, aby cieszyć się nimi we wspaniałej jakości. Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS zapewnia spektakularny dźwięk.
100 W
Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.
Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.
Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.
4.2
z 5
34
Opinie
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
kuki1268
09/11/2013
Polska
wysoka jakość dźwięku....
Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD