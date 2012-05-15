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Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Rozkoszuj się fantastycznym dźwiękiem tej niewielkiej, stylowej mikrowieży Classic firmy Philips. Słuchaj ulubionej muzyki z płyt CD z utworami MP3 i urządzeń przenośnych dzięki bezpośredniemu połączeniu USB. Brzmienie jest jeszcze bogatsze dzięki funkcji dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.
10 W
Taśma
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Marta
15/05/2012
Polska
Wieża jest ładna z wyglądu i posiada potrzebne funkcje.
Mini wieża ma kilka funkcji: możliwość słuchania płyt, radia oraz kaset - rajna rzecz dla tych, którzy posiadają je w swojej kolekcji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM167 Mikrowieża Classic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM167 Mikrowieża Classic