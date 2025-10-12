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Produkcja zakończona

Mikrowieża Hi-Fi

MCM177/12

Potężny dźwięk w stylowej obudowie

Zaprojektowana specjalnie dla tych, którzy doceniają najnowszą technologię i stylistykę, charakteryzuje ją jakość i wyrafinowanie. Cyfrowy dźwięk przez łącze USB umożliwia odtwarzanie i zdalną kontrolę plików MP3/WMA z przenośnego odtwarzacza i urządzeń pamięci USB.

Poznaj wszystkie korzyści

z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Potężny dźwięk w stylowej obudowie

  • Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD

  • Bezp. połącz. USB

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Funkcje budzenia i zasypiania

Funkcje budzenia i zasypiania

Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie