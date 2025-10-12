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Produkcja zakończona
MCM2005/12
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Słuchaj muzyki swoich ulubionych wykonawców zapisanej w urządzeniu przenośnym dzięki złączom USB Direct i Audio in. Mikrowieża MCM2005/12 firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD, WMA-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się również głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 25 W
Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.
Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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