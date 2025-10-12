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Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM2050/12

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

Słuchaj wspaniałej muzyki z różnych źródeł: płyt CD MP3, radia lub urządzeń przenośnych, które można podłączyć przez złącza MP3 Link i USB Direct. Zamontuj mikrowieżę Philips MCM2050/12 na ścianie lub ustaw ją na stole — pasuje do każdego wnętrza.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 20 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie