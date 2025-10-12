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Produkcja zakończona
MCM207/12
Fascynacja Dźwiękiem
Mikrowieża Classic firmy Philips zapewni Ci wspaniałą jakość dźwięku. Ulubione utwory muzyczne w formacie MP3 i WMA możesz odtwarzać z wykorzystaniem bezpośredniego połączenia USB lub złącza MP3. Eleganckie głośniki o drewnianym wykończeniu nadają klasyczny wygląd, który nigdy nie przeminie.
Taśma
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Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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