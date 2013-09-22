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Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Dzięki płaskiej konstrukcji z możliwością montażu na ścianie elegancka mikrowieża MCM233/12 firmy Philips pasuje do każdego pomieszczenia. Umożliwia odtwarzanie płyt CD lub bezpośrednie podłączanie przenośnego odtwarzacza do gniazda USB lub złącza MP3 — muzyczna przyjemność bez końca.
20 W
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 20 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
4.3
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM233 Elegancka mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM233 Elegancka mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM233 Elegancka mikrowieża
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM233 Úhledný hudební mikrosystém