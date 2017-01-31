ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM2350/12

4.7

| (11) Opinie | 100% poleca ten produkt

Większa moc muzyki

Ta mikrowieża Philips umożliwia słuchanie ulubionych utworów z przenośnego odtwarzacza muzycznego z wykorzystaniem złącza USB Direct i wejścia audio. Produkt pozwala również słuchać muzyki z płyt MP3-CD i CD-R/RW. Maksymalna moc wyjściowa 70 W i głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają potężny dźwięk i spektakularne brzmienie basów.

Poznaj wszystkie korzyści

Większa moc muzyki

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

11

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

31/01/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

To jest to

To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie