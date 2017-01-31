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Produkcja zakończona
Większa moc muzyki
Ta mikrowieża Philips umożliwia słuchanie ulubionych utworów z przenośnego odtwarzacza muzycznego z wykorzystaniem złącza USB Direct i wejścia audio. Produkt pozwala również słuchać muzyki z płyt MP3-CD i CD-R/RW. Maksymalna moc wyjściowa 70 W i głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają potężny dźwięk i spektakularne brzmienie basów.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
4.7
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ksionc
31/01/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
To jest to
To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża
sandrzej23
24/10/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża
KachnaK
24/10/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2350 Mikrowieża