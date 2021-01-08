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Produkcja zakończona

Elegancka mikrowieża

MCM277/12

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Fascynacja Dźwiękiem

Modna, nowoczesna, innowacyjna i stylowa – odpowiednia dla Ciebie. Niezwykła, elegancka mikrowieża firmy Philips o dynamicznym brzmieniu z możliwością odtwarzania formatu MP3/WMA-CD i bezpośrednim połączeniem USB, którą można również zamontować na ścianie.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem

  • możliwość montażu na ścianie

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu firmy Philips wynosi 10 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Zalety

Totul ok

Wady

0

Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system

Data użycia 2019-01-08

Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system

Data użycia 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Zalety

Exceptional

Wady

Telecomandă slaba

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system

Data użycia 2018-12-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system

Data użycia 2018-12-26

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie