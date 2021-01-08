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Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Modna, nowoczesna, innowacyjna i stylowa – odpowiednia dla Ciebie. Niezwykła, elegancka mikrowieża firmy Philips o dynamicznym brzmieniu z możliwością odtwarzania formatu MP3/WMA-CD i bezpośrednim połączeniem USB, którą można również zamontować na ścianie.
możliwość montażu na ścianie
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu firmy Philips wynosi 10 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Zalety
Totul ok
Wady
0
Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system
Data użycia 2019-01-08
Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system
Data użycia 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Zalety
Exceptional
Wady
Telecomandă slaba
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system
Data użycia 2018-12-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM277 Sleek micro sound system
Data użycia 2018-12-26