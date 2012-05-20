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Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Mikrowieża Classic firmy Philips zapewni Ci wspaniałą jakość dźwięku. Ulubione utwory muzyczne w formacie MP3 i WMA możesz odtwarzać z wykorzystaniem bezpośredniego połączenia USB lub złącza MP3. Eleganckie głośniki o drewnianym wykończeniu nadają klasyczny wygląd, który nigdy nie przeminie.
30 W
System komunikatów radiowych RDS pozwala ustawiać stacje radiowe, nie znając częstotliwości. W trybie standardowym RDS wyświetla nazwę, a nie częstotliwość, stacji, więc łatwiej ją znaleźć i ustawić. Stacje mogą też przesyłać przez RDS pewne komunikaty, np. serwisy informacyjne i parametry stacji, które są wyświetlane bezpośrednio na odbiorniku. Rozpowszechniony w Europie system RDS polega na wysyłaniu przez stację radiową wraz z sygnałem komunikatów tekstowych na tej samej częstotliwości. Można wybrać albo podstawowe komunikaty RDS z nazwą stacji albo zasubskrybować dodatkowe serwisy tekstowe.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.
3.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Nowaczek
20/05/2012
Polska
Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.
Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM305 Mikrowieża Classic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM305 Mikrowieża Classic
Haki
15/05/2012
Polska
Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.
Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM305 Mikrowieża Classic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM305 Mikrowieża Classic