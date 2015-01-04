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Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM3150/12

4

| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt

Bogaty i potężny dźwięk

Modna mikrowieża MCM3150 firmy Philips wyznacza trendy, oferując szczegółowy dźwięk o potężnym brzmieniu basów dzięki technologii wOOx.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Bogaty i potężny dźwięk

  • 120 W

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

System przesyłania serwisów i informacji przez RDS

System komunikatów radiowych RDS pozwala ustawiać stacje radiowe, nie znając częstotliwości. W trybie standardowym RDS wyświetla nazwę, a nie częstotliwość, stacji, więc łatwiej ją znaleźć i ustawić. Stacje mogą też przesyłać przez RDS pewne komunikaty, np. serwisy informacyjne i parametry stacji, które są wyświetlane bezpośrednio na odbiorniku. Rozpowszechniony w Europie system RDS polega na wysyłaniu przez stację radiową wraz z sygnałem komunikatów tekstowych na tej samej częstotliwości. Można wybrać albo podstawowe komunikaty RDS z nazwą stacji albo zasubskrybować dodatkowe serwisy tekstowe.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

3
2

04/01/2015

Polska

Polska

sprzet godny polecenia jak za taka cene.

wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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