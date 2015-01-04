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Produkcja zakończona
MCM3150/12
Bogaty i potężny dźwięk
Modna mikrowieża MCM3150 firmy Philips wyznacza trendy, oferując szczegółowy dźwięk o potężnym brzmieniu basów dzięki technologii wOOx.
120 W
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
System komunikatów radiowych RDS pozwala ustawiać stacje radiowe, nie znając częstotliwości. W trybie standardowym RDS wyświetla nazwę, a nie częstotliwość, stacji, więc łatwiej ją znaleźć i ustawić. Stacje mogą też przesyłać przez RDS pewne komunikaty, np. serwisy informacyjne i parametry stacji, które są wyświetlane bezpośrednio na odbiorniku. Rozpowszechniony w Europie system RDS polega na wysyłaniu przez stację radiową wraz z sygnałem komunikatów tekstowych na tej samej częstotliwości. Można wybrać albo podstawowe komunikaty RDS z nazwą stacji albo zasubskrybować dodatkowe serwisy tekstowe.
4.0
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM3150 Mikrowieża