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Produkcja zakończona
Bogaty dźwięk w niewielkiej obudowie
Wyróżniający się wysoką jakością i wyrafinowaniem zestaw Philips MCM710 został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i stylistykę. Umożliwia on słuchanie muzyki z plików MP3/WMA zapisanych w przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD
Bezp. połącz. USB
Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Zalety
Kompaktne, hea heli, töökindel
Wady
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Data użycia 2018-08-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Data użycia 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem