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Produkcja zakończona

Mikrowieża Hi-Fi

MCM710/12

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Bogaty dźwięk w niewielkiej obudowie

Wyróżniający się wysoką jakością i wyrafinowaniem zestaw Philips MCM710 został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i stylistykę. Umożliwia on słuchanie muzyki z plików MP3/WMA zapisanych w przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.

Poznaj wszystkie korzyści

z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Bogaty dźwięk w niewielkiej obudowie

  • Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD

  • Bezp. połącz. USB

Funkcje budzenia i zasypiania

Funkcje budzenia i zasypiania

Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.

Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Eleganckie głośniki w drewnie

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

10/08/2020

Eesti

Eesti

Hea toode

Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!

Zalety

Kompaktne, hea heli, töökindel

Wady

Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Data użycia 2018-08-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Data użycia 2018-08-10

16/12/2018

Eesti

Eesti

Hea kvaliteedi ja heliga seade.

Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie