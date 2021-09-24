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Produkcja zakończona
Czysty dźwięk i dopracowana konstrukcja
Wyróżniający się wysoką jakością i wyrafinowaniem zestaw Philips MCM726 został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i stylistykę. Umożliwia on słuchanie muzyki z plików MP3/WMA zapisanych w przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.
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5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Amitrodino
24/09/2021
Slovensko
Výborná voľba
Hifi by som odporučil väčšine fanúšikov kvalitnej hudby a mnohých funkcií. Páči sa mi pre rôznorodosť využitia - rádio tuner, slúchadlový vstup, kazetový prehrávač, CD prehrávač - prehráva aj mp3, USB vstup pre prehrávanie mp3, prehrávanie externého zdroja - napr. PC. Súčasným modelom sa nevyrovná iba v tom, že nekomunikuje so smartfónmi, ale inak vo všetkom ostatnom áno. 15-ročná skúsenosť hovorí za všetko.
Zalety
Kvalitný zvuk, rôznorodosť funkcií, solídny dizajn, dobrý pomer cena/kvalita, vysoká životnosť, RDS funkcia, pri mp3 a CD popisuje údaje o interpretovi a názve skladby.
Wady
Neobsahuje anténu, sieťka na reproduktoroch sa ľahšie derie, nepohodlný pri prenášaní, menej skladný - napr. nevhodný do úzkych políc, neobsahuje vstup pre digitálny prenos zvuku, hlava kazetového prehrávača sa napriek samočisteniu po čase zanáša, jednoriadkový dizajn.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM726 Mikro HiFi systém
Data użycia 2019-09-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM726 Mikro HiFi systém
Data użycia 2019-09-24