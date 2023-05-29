ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża Hi-Fi

MCM760/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Cyfrowa muzyka dzięki zgrywaniu CD

Zgraj ulubione płyty CD i rozkoszuj się nimi w formacie MP3 dzięki wytwornej mikrowieży MCM760, która oferuje doskonały dźwięk. Łatwe nagrywanie jednym przyciskiem — bez komputera! Możesz także cieszyć się ulubionymi utworami, słuchając ich z przenośnego odtwarzacza MP3.

Poznaj wszystkie korzyści

Cyfrowa muzyka dzięki zgrywaniu CD

  • Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD

  • Bezp. połącz. USB

Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku

Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.

Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów

Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/05/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektni zvuk

Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani

Zalety

Zvuk, vydrz

Wady

Nedaji se sehnat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Data użycia 2021-05-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Data użycia 2021-05-29

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).