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Produkcja zakończona
Cyfrowa muzyka dzięki zgrywaniu CD
Zgraj ulubione płyty CD i rozkoszuj się nimi w formacie MP3 dzięki wytwornej mikrowieży MCM760, która oferuje doskonały dźwięk. Łatwe nagrywanie jednym przyciskiem — bez komputera! Możesz także cieszyć się ulubionymi utworami, słuchając ich z przenośnego odtwarzacza MP3.
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD
Bezp. połącz. USB
Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.
Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
N30ncz
29/05/2023
Česká republika
Perfektni zvuk
Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani
Zalety
Zvuk, vydrz
Wady
Nedaji se sehnat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Data użycia 2021-05-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Data użycia 2021-05-29
Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).