Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów

Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.