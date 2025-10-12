ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża Hi-Fi Classic

MCM761/12

Fascynacja Dźwiękiem

Mikrowieża Hi-Fi Classic firmy Philips zapewni Ci wspaniałą jakość dźwięku. Utwory muzyczne możesz zgrywać bezpośrednio do odtwarzacza MP3, korzystając z bezpośredniego połączenia USB – bez użycia komputera. Eleganckie głośniki o drewnianym wykończeniu nadają urządzeniu klasyczny wygląd, który nigdy nie przeminie.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką w najwyższej jakości

Fascynacja Dźwiękiem

  • Wysokotonowy wstęgowy

  • 150 W

Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów

Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w mikrowieży Hi-Fi Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi utworami z rodziną i przyjaciółmi.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie