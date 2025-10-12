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Produkcja zakończona
MCM761/12
Fascynacja Dźwiękiem
Mikrowieża Hi-Fi Classic firmy Philips zapewni Ci wspaniałą jakość dźwięku. Utwory muzyczne możesz zgrywać bezpośrednio do odtwarzacza MP3, korzystając z bezpośredniego połączenia USB – bez użycia komputera. Eleganckie głośniki o drewnianym wykończeniu nadają urządzeniu klasyczny wygląd, który nigdy nie przeminie.
Wysokotonowy wstęgowy
150 W
Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcje korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w mikrowieży Hi-Fi Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi utworami z rodziną i przyjaciółmi.
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
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