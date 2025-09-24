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Multigroom series 3000 6 w 1, twarz
Produkcja zakończona
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MG3710/15
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Instrukcja obsługi
Wszystko (10)
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Nasadka
Beardtrimmer& MultigroomNasadka grzebieniowa do brody 5 mm
Nasadka grzebieniowa do brody 2 mm
MultigroomNasadka grzebieniowa do brody 1 mm
MultigroomRegulowana nasadka do brody
Beardtrimmer& Multigroomer Nożyk
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrymer do nosa i uszu
Zasilacz sieciowy A00390
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka Philips nierówno przycina włosy
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa