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  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
  • Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy

Philips Ovi Dual Basket z serii 3000Airfryer seria 3000

NA351/00

5
| (18) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy
Frytkownica dwukomorowa - 2 kosze dla różnych dań na raz. Frytkownica beztłuszczowa Rapid Air Plus. Synchronizacja czasu. 9L pojemności. Do 90% mniej tłuszczu.
Poznaj wszystkie korzyści

Przygotuj dwa dania naraz w osobnych szufladach

Zawsze chrupiące i równomiernie upieczone potrawy

  • Technologia Rapid Air Plus

  • Dwie oddzielne szuflady

  • Synchronizacja gotowania obu dań

  • Kopiowanie ustawień temperatury obu koszy

  • Intuicyjny ekran dotykowy LED

Równomiernie upieczone potrawy dzięki Rapid Air Plus

Równomiernie upieczone potrawy dzięki Rapid Air Plus

Technologia Rapid Air Plus we frytkownicy beztłuszczowej Dual Basket pozwala na szybkie i równomierne przygotowanie potraw przy minimalnej ilości tłuszczu - idealne dla osób dbających o zdrowie. Frytkownica dwukomorowa z dwoma niezależnymi szufladami pozwala jednocześnie przyrządzić dwa różne dania bez przenikania smaków. Synchronizacja sprawia, że oba posiłki są gotowe razem. Gotowanie bez tłuszczu z pełną kontrolą.

2 szuflady w 2 rozmiarach na różne potrawy

2 szuflady w 2 rozmiarach na różne potrawy

Frytkownica dwukomorowa Dual Basket wyposażona jest w dwie osobne szuflady o różnych pojemnościach - przygotuj dwa różne dania naraz, np. frytki i kurczaka lub warzywa i rybę. Air fryer dwukomorowy gwarantuje elastyczność i oszczędność czasu, a każda potrawa zachowuje wyjątkowy smak. Idealne dla rodzin i singli.

Oba dania mogą być gotowe w tym samym czasie

Oba dania mogą być gotowe w tym samym czasie

Dzięki synchronizacji czasu gotowania w frytkownicy dwukomorowej oba kosze zakończą pracę jednocześnie, niezależnie od potraw. Przygotuj pełny obiad lub przekąski - wszystko będzie gorące i chrupiące razem. Frytkownica beztłuszczowa upraszcza gotowanie i eliminuje podgrzewanie. Wygoda dla całej rodziny.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

18

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

03/05/2026

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Вартує своїх коштів!

Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

23/10/2024

Україна

Україна

Супер

Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

22/10/2024

Україна

Україна

Швидко і якісно готує

Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.

  2. Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.

  3. Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.