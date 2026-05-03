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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Technologia Rapid Air Plus
Dwie oddzielne szuflady
Synchronizacja gotowania obu dań
Kopiowanie ustawień temperatury obu koszy
Intuicyjny ekran dotykowy LED
Technologia Rapid Air Plus we frytkownicy beztłuszczowej Dual Basket pozwala na szybkie i równomierne przygotowanie potraw przy minimalnej ilości tłuszczu - idealne dla osób dbających o zdrowie. Frytkownica dwukomorowa z dwoma niezależnymi szufladami pozwala jednocześnie przyrządzić dwa różne dania bez przenikania smaków. Synchronizacja sprawia, że oba posiłki są gotowe razem. Gotowanie bez tłuszczu z pełną kontrolą.
Frytkownica dwukomorowa Dual Basket wyposażona jest w dwie osobne szuflady o różnych pojemnościach - przygotuj dwa różne dania naraz, np. frytki i kurczaka lub warzywa i rybę. Air fryer dwukomorowy gwarantuje elastyczność i oszczędność czasu, a każda potrawa zachowuje wyjątkowy smak. Idealne dla rodzin i singli.
Dzięki synchronizacji czasu gotowania w frytkownicy dwukomorowej oba kosze zakończą pracę jednocześnie, niezależnie od potraw. Przygotuj pełny obiad lub przekąski - wszystko będzie gorące i chrupiące razem. Frytkownica beztłuszczowa upraszcza gotowanie i eliminuje podgrzewanie. Wygoda dla całej rodziny.
5.0
z 5
18
Opinie
100%
poleca ten produkt
Romario7
03/05/2026
Україна
Zweryfikowany kupujący
Вартує своїх коштів!
Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Настя123
23/10/2024
Україна
Część promocji
Супер
Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Vasil16
22/10/2024
Україна
Część promocji
Швидко і якісно готує
Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.
Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.
Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.