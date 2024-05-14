Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
NT3650/16
Pełny komfort bez wyrywania
System Protective Guard
Możliwość mycia w wodzie, bateria AA
2 nasadki do brwi, etui
Łatwo i skutecznie usuń niechciane włoski z nosa i uszu. Przed użyciem trymera do przycięcia włosków w nosie upewnij się, że nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do przycinania włosków w uszach oczyść uszy z wosku. Przed przycięciem brwi nałóż na trymer jedną z dwóch nasadek grzebieniowych (3 i 5 mm), tak aby wsunęła się w rowki urządzenia. Przesuwaj trymer powoli, lekko dociskając, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, aby je równo przyciąć.
Trymer do nosa, uszu i brwi zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie. System Protective Guard osłania ostrza, uniemożliwiając ich bezpośredni kontakt ze skórą. System został również zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko pomijania, ciągnięcia lub szarpania włosów.
Nasz innowacyjny, dwustronny precyzyjny trymer przycina szybko i bez wysiłku pod każdym kątem i w każdym kierunku.
4.1
z 5
81
Opinie
Nicolas 77
14/05/2024
Polska
Produkt spełnia moje oczekiwania
Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .
Zalety
Odpowiednie przycinanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Jaca7312
19/02/2023
Polska
Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)
Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.
Zalety
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Tymek
15/02/2023
Polska
Świetny trymer!
Bardzo wygodnie urządzenie od Philips do ogarnięcia włosów w nosie czy uszach. Działa szybko i jest wielofunkcyjny. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu