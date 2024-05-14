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Nose trimmer series 3000Trymer do brwi, nosa i uszu

NT3650/16

4.1
| (81) Opinie
Najwyższy komfort bez wyrywania
Trymer do nosa Philips z serii 3000 umożliwia wygodne przycinanie włosków w nosie, uszach i brwi. Nowa technologia PrecisionTrim i system Protective Guard zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwe i skuteczne przycinanie bez ciągnięcia i wyrywania.
Poznaj wszystkie korzyści

Maksymalnie wygodne przycinanie włosków w nosie, uszach i brwi

Najwyższy komfort bez wyrywania

  • Pełny komfort bez wyrywania

  • System Protective Guard

  • Możliwość mycia w wodzie, bateria AA

  • 2 nasadki do brwi, etui

Całkowita wygoda przycinania włosków w nosie, uszach i brwi

Całkowita wygoda przycinania włosków w nosie, uszach i brwi

Łatwo i skutecznie usuń niechciane włoski z nosa i uszu. Przed użyciem trymera do przycięcia włosków w nosie upewnij się, że nozdrza są czyste. Ostrożnie wsuń trymer do nozdrza na maks. 0,5 cm. Wykonuj nim wolne okrężne ruchy. Przed użyciem trymera do przycinania włosków w uszach oczyść uszy z wosku. Przed przycięciem brwi nałóż na trymer jedną z dwóch nasadek grzebieniowych (3 i 5 mm), tak aby wsunęła się w rowki urządzenia. Przesuwaj trymer powoli, lekko dociskając, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, aby je równo przyciąć.

Łatwe, efektywne przycinanie bez zadraśnięć i skaleczeń

Łatwe, efektywne przycinanie bez zadraśnięć i skaleczeń

Trymer do nosa, uszu i brwi zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie. System Protective Guard osłania ostrza, uniemożliwiając ich bezpośredni kontakt ze skórą. System został również zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko pomijania, ciągnięcia lub szarpania włosów.

Przycinanie bez wysiłku pod każdym kątem

Przycinanie bez wysiłku pod każdym kątem

Nasz innowacyjny, dwustronny precyzyjny trymer przycina szybko i bez wysiłku pod każdym kątem i w każdym kierunku.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

81

Opinie

14/05/2024

Polska

Polska

Produkt spełnia moje oczekiwania

Super przycina a nie goli włosy w nosie. Brwi przycina idealnie .

Zalety

Odpowiednie przycinanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

19/02/2023

Polska

Polska

Jeśli go zgubię to kupię drugi taki sam :)

Bezbolesny i łatwy w użyciu - ten trymer do nosa i uszu jest bardzo wygodny w użyciu i nie powoduje bólu podczas przycinania włosków. Nie trzeba także uczyć się obsługi, ponieważ jest to produkt bardzo prosty w użytkowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią spędzać dużo czasu przed lustrem i szukać najlepszych sposobów na usuwanie włosków z nosa czy uszu.

Zalety

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

15/02/2023

Polska

Polska

Świetny trymer!

Bardzo wygodnie urządzenie od Philips do ogarnięcia włosów w nosie czy uszach. Działa szybko i jest wielofunkcyjny. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Trymer do brwi, nosa i uszu

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie