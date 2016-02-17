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Produkcja zakończona
NTRX900/12
Najlepsze zestawy muzyczne
Zestaw Philips o mocy 3600 W z funkcją NX Bass i 20-calowym subwooferem zapewnia niespotykaną wcześniej intensywność basów. Rozkręcisz doskonałą imprezę dzięki funkcji Auto DJ miksującej ścieżki w urządzeniach USB oraz efektom świetlnym LED 260 K i transmisji przez Bluetooth.
Bluetooth®
Fader kanałów między 2 urządzeniami USB
CD, MP3-CD, 2 wejścia USB, tuner
3600 W, NX Bass, 20-calowy subwoofer
Jeśli posiadasz dużą kolekcję muzyki na smartfonie, tablecie lub komputerze, możesz przesyłać ją bezprzewodowo do systemu NITRO za pomocą funkcji strumieniowania przez Bluetooth® i sprawić, że będzie brzmiała niesamowicie. Rzadko tak potężny dźwięk jest tak łatwy i wygodny w obsłudze.
Dzięki funkcji Auto-DJ, która automatycznie miesza ścieżki zapisane na podłączonym napędzie USB, muzyka będzie grać sama – a ty możesz po prostu dodawać efekty dźwiękowe za pomocą wbudowanego pokrętła DJ. Niech impreza trwa!
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.