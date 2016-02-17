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Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

NTRX900/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Najlepsze zestawy muzyczne

Zestaw Philips o mocy 3600 W z funkcją NX Bass i 20-calowym subwooferem zapewnia niespotykaną wcześniej intensywność basów. Rozkręcisz doskonałą imprezę dzięki funkcji Auto DJ miksującej ścieżki w urządzeniach USB oraz efektom świetlnym LED 260 K i transmisji przez Bluetooth.

Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsze zestawy muzyczne

  • Bluetooth®

  • Fader kanałów między 2 urządzeniami USB

  • CD, MP3-CD, 2 wejścia USB, tuner

  • 3600 W, NX Bass, 20-calowy subwoofer

Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth®

Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth®

Jeśli posiadasz dużą kolekcję muzyki na smartfonie, tablecie lub komputerze, możesz przesyłać ją bezprzewodowo do systemu NITRO za pomocą funkcji strumieniowania przez Bluetooth® i sprawić, że będzie brzmiała niesamowicie. Rzadko tak potężny dźwięk jest tak łatwy i wygodny w obsłudze.

Pięciozakresowy korektor umożliwia spersonalizowanie odtwarzanej muzyki

Auto-DJ automatycznie miksuje ścieżki na napędach USB

Auto-DJ automatycznie miksuje ścieżki na napędach USB

Dzięki funkcji Auto-DJ, która automatycznie miesza ścieżki zapisane na podłączonym napędzie USB, muzyka będzie grać sama – a ty możesz po prostu dodawać efekty dźwiękowe za pomocą wbudowanego pokrętła DJ. Niech impreza trwa!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.