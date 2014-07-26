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Produkcja zakończona

Radio Original

ORD7100R/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Oryginalne radio

To oryginalne radio Philips zapewnia niezrównane wrażenia słuchowe. Urządzenie zaprojektowane w stylu słynnego radia firmy Philips z 1955 odtwarza i ładuje urządzenia iPod i iPhone oraz jest wyposażone w stereofoniczny tuner FM.

Poznaj wszystkie korzyści

Oryginalne radio

  • Czerwone

  • Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone

Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone

Po podłączeniu podstawki dokującej i umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone zegar zestawu zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

26/07/2014

Polska

Polska

stylowy

stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORD7100R Radio Original

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORD7100R Radio Original

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie