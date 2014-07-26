Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
ORD7100R/00
Oryginalne radio
To oryginalne radio Philips zapewnia niezrównane wrażenia słuchowe. Urządzenie zaprojektowane w stylu słynnego radia firmy Philips z 1955 odtwarza i ładuje urządzenia iPod i iPhone oraz jest wyposażone w stereofoniczny tuner FM.
Czerwone
Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone
Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.
Po podłączeniu podstawki dokującej i umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone zegar zestawu zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
magg007
26/07/2014
Polska
stylowy
stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORD7100R Radio Original
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORD7100R Radio Original