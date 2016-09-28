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Produkcja zakończona

Radio Original

ORT7500/10

4.2

| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

Oryginalne radio

Przypomnij sobie dobre czasy dzięki temu oryginalnemu radiu. Urok lat 50-tych zapożyczony z wzornictwa radia Philips z roku 1955 łączy się z doskonałą jakością dźwięku, zapewniając potężne basy i krystalicznie czysty dźwięk radia DAB+ i FM, a także bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z inteligentnych urządzeń za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Poznaj wszystkie korzyści

Oryginalne radio

  • Bluetooth

  • DAB+

  • Ładowanie przez USB

Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth

Odtwarzanie muzyki z telefonu i komputera dzięki technologii Bluetooth

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

4
3
2

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original

05/02/2015

Polska

Polska

piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth

Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio original

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio original

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie