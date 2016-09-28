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Produkcja zakończona
ORT7500/10
Oryginalne radio
Przypomnij sobie dobre czasy dzięki temu oryginalnemu radiu. Urok lat 50-tych zapożyczony z wzornictwa radia Philips z roku 1955 łączy się z doskonałą jakością dźwięku, zapewniając potężne basy i krystalicznie czysty dźwięk radia DAB+ i FM, a także bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z inteligentnych urządzeń za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
Bluetooth
DAB+
Ładowanie przez USB
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.
4.2
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original
izis20
05/02/2015
Polska
piękne wykonanie i świetny dźwięk genialna obsługa bluetooth
Radio pięknie wykonane. Dźwięk bardzo ładnie brzmi. Byłam tym wręcz mile zaskoczona. Bardzo prosta obsługa. Fantastyczna komunikacja poprzez bluetooth ze smartfonem. No i design nie mogę się wciąż na nie napatrzeć.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio Original
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio original
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ORT7500 Radio original