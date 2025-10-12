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Produkcja zakończona
PCSW200/00
Oprogramowanie komputerowe do ramki PhotoFrame
Oprogramowanie komputerowe do ramki PhotoFrame umożliwiające bezpłatną aktualizację automatyczną lub poprzez stronę www.philips.com/support
PhotoManager to oprogramowanie do zarządzania zdjęciami w komputerze, które uruchamia się automatycznie w momencie podłączenia ramki PhotoFrame do komputera przez złącze USB2. Oprogramowanie umożliwia równoległe wyświetlanie albumów i zdjęć oraz zarządzanie nimi w komputerze lub ramce PhotoFrame. PhotoManager działa z systemami Windows 2000, XP i Windows Vista. Oprogramowanie będzie zgodne z iPhoto i dostępne na system Mac OS do września 2007 r.
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