Wyświetlanie zdjęć i albumów oraz zarządzanie nimi w komputerze i ramce PhotoFrame

PhotoManager to oprogramowanie do zarządzania zdjęciami w komputerze, które uruchamia się automatycznie w momencie podłączenia ramki PhotoFrame do komputera przez złącze USB2. Oprogramowanie umożliwia równoległe wyświetlanie albumów i zdjęć oraz zarządzanie nimi w komputerze lub ramce PhotoFrame. PhotoManager działa z systemami Windows 2000, XP i Windows Vista. Oprogramowanie będzie zgodne z iPhoto i dostępne na system Mac OS do września 2007 r.