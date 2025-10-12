Jasność i dźwięk na poziomie Xtreme oraz możliwość przenoszenia

Projektor PicoPix MaxTV z systemem Android wyświetla obraz o przekątnej do 120″ w rzeczywistej rozdzielczości Full HD. Dzięki wielu korekcjom obrazu, automatycznej jasności, baterii o czasie działania do 4 godzin oraz funkcji boomboxa, będziesz się zastanawiać, jak dało się bez niego żyć!