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Produkcja zakończona

PicoPix MaxTVProjektor przenośny

PPX720/INT

Jasność i dźwięk na poziomie Xtreme oraz możliwość przenoszenia

Projektor PicoPix MaxTV z systemem Android wyświetla obraz o przekątnej do 120″ w rzeczywistej rozdzielczości Full HD. Dzięki wielu korekcjom obrazu, automatycznej jasności, baterii o czasie działania do 4 godzin oraz funkcji boomboxa, będziesz się zastanawiać, jak dało się bez niego żyć!

Poznaj wszystkie korzyści

Jasność i dźwięk na poziomie Xtreme oraz możliwość przenoszenia

  • 120″ w rzeczyw. rozdziel. Full HD 1080p

  • Dźwięk Xtreme i możliwość przenoszenia

  • Zachwycająca jakość telewizora Android

  • Funkcja Bluetooth Boombox

Inteligentny autofokus

Inteligentny autofokus

Automatyczna regulacja ostrości jednym kliknięciem eliminuje problemy wynikające z ręcznej konfiguracji. Kamera o wysokiej rozdzielczości i autofokus oparty na sztucznej inteligencji automatycznie zapewniają najczystszy obraz.

Możliwość przenoszenia Xtreme

Możliwość przenoszenia Xtreme

Bardzo mały projektor telewizyjny PicoPix Max jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz. Wykorzystaj w pełni 4-godzinną baterię w trybie projekcji lub 10 godzin w trybie głośnika Bluetooth. Funkcja Powerbank naładuje również wszystkie Twoje urządzenia poprzez port USB-C lub USB-A.

Technologia TI DLP / REC709

Technologia TI DLP / REC709

Technologia DLP firmy Texas Instrument, wykorzystywana w 9 na 10 kin na świecie. zapewnia żywy i jasny obraz oraz głęboki kontrast w każdych warunkach. Możesz spodziewać się niezrównanych wrażeń wizualnych dzięki żywym kolorom, które wykorzystują 100% sygnału REC709.

Specyfikacja techniczna

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