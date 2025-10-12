Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
PPX720/INT
Jasność i dźwięk na poziomie Xtreme oraz możliwość przenoszenia
Projektor PicoPix MaxTV z systemem Android wyświetla obraz o przekątnej do 120″ w rzeczywistej rozdzielczości Full HD. Dzięki wielu korekcjom obrazu, automatycznej jasności, baterii o czasie działania do 4 godzin oraz funkcji boomboxa, będziesz się zastanawiać, jak dało się bez niego żyć!
120″ w rzeczyw. rozdziel. Full HD 1080p
Dźwięk Xtreme i możliwość przenoszenia
Zachwycająca jakość telewizora Android
Funkcja Bluetooth Boombox
Automatyczna regulacja ostrości jednym kliknięciem eliminuje problemy wynikające z ręcznej konfiguracji. Kamera o wysokiej rozdzielczości i autofokus oparty na sztucznej inteligencji automatycznie zapewniają najczystszy obraz.
Bardzo mały projektor telewizyjny PicoPix Max jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz. Wykorzystaj w pełni 4-godzinną baterię w trybie projekcji lub 10 godzin w trybie głośnika Bluetooth. Funkcja Powerbank naładuje również wszystkie Twoje urządzenia poprzez port USB-C lub USB-A.
Technologia DLP firmy Texas Instrument, wykorzystywana w 9 na 10 kin na świecie. zapewnia żywy i jasny obraz oraz głęboki kontrast w każdych warunkach. Możesz spodziewać się niezrównanych wrażeń wizualnych dzięki żywym kolorom, które wykorzystują 100% sygnału REC709.
Opinie
Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.
Projektory do bezpośredniego podłączenia i do korzystania z urządzeniami do automatycznego przetwarzania danych, takim jak smartfon, laptop, komputer, odtwarzacz Blue-ray itp.