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        Produkcja zakończona

        PerformanceSłuchawki z mikrofonem

        PRO1000BK/00

        Najwyższej jakości dźwięk

        Słuchawki Philips Performance PRO1000 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, a także komfort i wygodę. Potężne przetworniki, elegancka, ergonomiczna konstrukcja oraz dopasowane nasadki — takie połączenie oznacza realistyczny dźwięk i przyjemny odsłuch.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Najwyższej jakości dźwięk

        • Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja

        • Douszne

        Etui ochronne umożliwia przechowywanie słuchawek, gdy nie są używane

        Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie

        Odkryj nowe poziomy szczegółowości i wyrazistości muzyki dzięki dźwiękowi wysokiej rozdzielczości. Czyste, precyzyjne brzmienie udoskonalone z myślą o dowolnym formacie muzyki. Te słuchawki spełniają najostrzejsze standardy w zakresie jakości dźwięku.

        Błyszcząca, próżniowa metalizowana powłoka zapewnia dodatkową ochronę

        Słuchawki mają błyszczące, próżniowe metalizowane wykończenie o wysokiej jakości. Stanowi ono dodatkową ochronę ich powierzchni.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie