Najwyższej jakości dźwięk

Słuchawki Philips Performance PRO1000 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, a także komfort i wygodę. Potężne przetworniki, elegancka, ergonomiczna konstrukcja oraz dopasowane nasadki — takie połączenie oznacza realistyczny dźwięk i przyjemny odsłuch.