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Produkcja zakończona
PRO1000BK/00
Najwyższej jakości dźwięk
Słuchawki Philips Performance PRO1000 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, a także komfort i wygodę. Potężne przetworniki, elegancka, ergonomiczna konstrukcja oraz dopasowane nasadki — takie połączenie oznacza realistyczny dźwięk i przyjemny odsłuch.
Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Odkryj nowe poziomy szczegółowości i wyrazistości muzyki dzięki dźwiękowi wysokiej rozdzielczości. Czyste, precyzyjne brzmienie udoskonalone z myślą o dowolnym formacie muzyki. Te słuchawki spełniają najostrzejsze standardy w zakresie jakości dźwięku.
Słuchawki mają błyszczące, próżniowe metalizowane wykończenie o wysokiej jakości. Stanowi ono dodatkową ochronę ich powierzchni.
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