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Produkcja zakończona
PRO3000BK/00
Najwyższej jakości dźwięk
Słuchawki Philips Performance PRO3000 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, a także naturalny komfort i wygodę. Potężne przetworniki, elegancka, ergonomiczna konstrukcja oraz dopasowane nasadki — takie połączenie oznacza realistyczny dźwięk i przyjemny odsłuch.
Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja
Douszne
Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
Słuchawki Philips Performance PRO3000 są wyposażone w wydajne przetworniki 12,2 mm, które zapewniają precyzyjny, zrównoważony dźwięk i bogate brzmienie basów.
Opinie