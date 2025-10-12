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        Produkcja zakończona

        PerformanceSłuchawki z mikrofonem

        PRO3000BK/00

        Najwyższej jakości dźwięk

        Słuchawki Philips Performance PRO3000 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, a także naturalny komfort i wygodę. Potężne przetworniki, elegancka, ergonomiczna konstrukcja oraz dopasowane nasadki — takie połączenie oznacza realistyczny dźwięk i przyjemny odsłuch.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Najwyższej jakości dźwięk

        • Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja

        • Douszne

        3 rozmiary nasadek umożliwiają idealne, spersonalizowane dopasowanie

        Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

        Wybór trybu słuchania muzyki lub rozmowy telefonicznej za pomocą pilota i mikrofonu na przewodzie

        Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

        Przetworniki 12,2 mm o dużej mocy zapewniają czyste i dokładne odtwarzanie dźwięku

        Słuchawki Philips Performance PRO3000 są wyposażone w wydajne przetworniki 12,2 mm, które zapewniają precyzyjny, zrównoważony dźwięk i bogate brzmienie basów.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie