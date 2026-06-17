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  • Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*

Serii 3000Generator pary Philips

PSG3001/30

4.9
| (15) Opinie | 93% poleca ten produkt

1 Nagroda

Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*
Mniej prasowania, więcej radości z ubrań dzięki generatorowi pary Philips serii 3000.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 25% mniej czasu poświęcanego na prasowanie*

  • Ciśnienie do 6 barów

  • Ciągły strumień pary 140 g/min

  • Uderzenie pary 350 g

Szybkie prasowanie dzięki mocnemu strumieniowi pary 350 g

Szybkie prasowanie dzięki mocnemu strumieniowi pary 350 g

Szybsze i bardziej skuteczne prasowanie

Trwała, ceramiczna stopa płynnie przesuwa się po tkaninach

Trwała, ceramiczna stopa płynnie przesuwa się po tkaninach

Specjalna ceramiczna stopa płynnie przesuwa się po każdej tkaninie. Nie przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.

Szybkie usuwanie zagnieceń dzięki mocnemu ciągłemu strumieniowi pary 140 g/min

Szybkie usuwanie zagnieceń dzięki mocnemu ciągłemu strumieniowi pary 140 g/min

Ciągły strumień pary 140 g/min radzi sobie ze wszystkimi zagnieceniami niezależnie od tkaniny.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

15

Opinie

93%

poleca ten produkt

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Zalety

Poręczny , szybkość prasowania

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Zalety

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

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Przypisy

  1. W porównaniu z żelazkiem parowym EasySpeed GC1742

  2. Do 30% oszczędności wody i energii elektrycznej w trybie Eco