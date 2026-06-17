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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Ciśnienie do 6 barów
Ciągły strumień pary 140 g/min
Uderzenie pary 350 g
Szybsze i bardziej skuteczne prasowanie
Specjalna ceramiczna stopa płynnie przesuwa się po każdej tkaninie. Nie przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.
Ciągły strumień pary 140 g/min radzi sobie ze wszystkimi zagnieceniami niezależnie od tkaniny.
Nagrody
4.9
z 5
15
Opinie
93%
poleca ten produkt
Bibi007007
17/06/2026
Polska
Część promocji
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
Część promocji
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Zalety
Poręczny , szybkość prasowania
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
Część promocji
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Zalety
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
W porównaniu z żelazkiem parowym EasySpeed GC1742
Do 30% oszczędności wody i energii elektrycznej w trybie Eco