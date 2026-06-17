Przyznam, że ten generator to... miłe zaskoczenie. Seria 3000 to wszak entry-level, a przed generatorem pary wyzwania stawia się nie lada. Łatwo się więc rozczarować, tym bardziej jak na co dzień korzysta się z dość wysokiego modelu żelazka. Dlaczego więc miłe zaskoczenie? Przede wszystkim: solidność wykonania - żelazko w ręce leży pewnie, nastawy temperatur chodzą bardzo przyjemnie, a samo żelazko rozgrzewa się - dosłownie - w okamgnieniu. Stopka ceramiczna, podcięcie na guziki, wyprofilowany nosek... Czysta przyjemność w użyciu i to co w sprzętach Philips bardzo lubię. Pompka wody pracuje cicho, a przewód łączący żelazko ze zbiornikiem na ruchomym przegubie... Taki drobiazg, a żywotność od razu 100% do góry. No i wreszcie wyrzut pary... tu mogłoby być nieco lepiej (np. tryb power), ale nie ma co narzekać i można się dość szybko przyzwyczaić do ruchy dłonią, który powoduje wyrzut, a samej pary wydaje się wystarczać. Ogólnie, testowa koszula mojego męża wyprasowana nie gorzej niż żelazkiem 2 razy droższym i w podobnym czasie. No a cena jest jednak sporo niższa... Jest jednak jedna rzecz, która (gdyby nie cena), zaważyłaby na odjęciu jednej gwiazdki. Brak mocowania żelazka do zbiornika... To mega ułatwia przenoszenie, a tutaj tego brak i trzeba niestety dwie ręce zająć, a każda młoda matka wie, że to czasem po prostu być albo nie być :). Generalnie jednak powiem, że 5 gwiazdek znakomicie odzwierciedla stosunek jakość-cena i tą stację mogę spokojnie polecić każdemu, kto ma dużo prasowania i nie lubi co chwila wypełniać zbiornika wodą. Wyrzut pary nie jest super spektakularny, ale wystarczający do trudnych materiałów.