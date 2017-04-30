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Produkcja zakończona
PX840T/12
Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
Przenośny zestaw audio PX840T firmy Philips umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki z ulubionych źródeł — Bluetooth, USB, CD oraz radia FM/MW. Wbudowany dynamiczny system oświetlenia oraz moc wyjściowa 50 W zapewniają najlepsze wrażenia podczas odsłuchu.
Bluetooth
50 W
Dynamic Light
Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.
Możesz rozkręcić imprezę za pomocą dynamicznego oświetlenia dopasowanego do muzyki. Noc nabierze kolorów dzięki dwóm atrakcyjnym efektom świetlnym emitowanym bezpośrednio z głośników. Światła można włączać i wyłączać przy użyciu przełącznika bez konieczności zatrzymywania muzyki. Rozświetl imprezę w dowolny sposób, wybierając np. efekt pasujący do muzyki ambient/chill-out lub ekscytujących tanecznych dźwięków — w ten sposób możesz ustawić ton i nastrój panujący w pomieszczeniu.
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
3.7
z 5
3
Opinie
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PX840T Radio CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD
Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD