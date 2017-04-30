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Produkcja zakończona

Bumbox CD

PX840T/12

3.7

| (3) Opinie

Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo

Przenośny zestaw audio PX840T firmy Philips umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki z ulubionych źródeł — Bluetooth, USB, CD oraz radia FM/MW. Wbudowany dynamiczny system oświetlenia oraz moc wyjściowa 50 W zapewniają najlepsze wrażenia podczas odsłuchu.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki technologii Bluetooth

Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dynamic Light

Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

Rozruszaj imprezę dynamicznym światłem

Rozruszaj imprezę dynamicznym światłem

Możesz rozkręcić imprezę za pomocą dynamicznego oświetlenia dopasowanego do muzyki. Noc nabierze kolorów dzięki dwóm atrakcyjnym efektom świetlnym emitowanym bezpośrednio z głośników. Światła można włączać i wyłączać przy użyciu przełącznika bez konieczności zatrzymywania muzyki. Rozświetl imprezę w dowolny sposób, wybierając np. efekt pasujący do muzyki ambient/chill-out lub ekscytujących tanecznych dźwięków — w ten sposób możesz ustawić ton i nastrój panujący w pomieszczeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PX840T Radio CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD

Przegląd ten został wykonany dla PX840T Bumbox CD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie