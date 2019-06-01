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Produkcja zakończona

Hairclipper series 1000Maszynka do strzyżenia włosów

QC5050/00

4.5

| (10) Opinie | 90% poleca ten produkt

Maszynka do strzyżenia włosów Super-Easy

Bardzo łatwa w obsłudze maszynka do strzyżenia włosów pozwala ułożyć upragnioną fryzurę dzięki 8 ustawieniom długości od 1 do 21 mm. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie długości, zablokować i można strzyc włosy. Dodatkowa nasadka grzebieniowa pozwala uzyskać bardzo krótką fryzurę i efekt 3-dniowego zarostu.

Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneGrooming #1 Icon

Marka nr 1 na świecie w kategorii elektrycznych urządzeń do pielęgnacji1

Wybierz długość, zablokuj ją i strzyż

Maszynka do strzyżenia włosów Super-Easy

  • Z nasadką grzebieniową

8 wbudowanych ustawień długości do 21 mm

8 wbudowanych ustawień długości do 21 mm

Wybierz i zablokuj żądaną długość z szerokiego zakresu ustawień.

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa zapewnia szybkie i wygodne przycinanie

Dopasowująca się nasadka grzebieniowa dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając szybkie i wygodne efekty.

Nasadka grzebieniowa pozwala przycinać włosy na długość 1,6 mm

Nasadka grzebieniowa pozwala przycinać włosy na długość 1,6 mm

Specjalna nasadka służąca do tworzenia bardzo krótkich fryzur.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

10

Opinie

90%

poleca ten produkt

3
2

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

01/05/2017

Polska

Polska

Sprzęt najwyższej jakości

Od 4 lat, jedna maszynka, żadnego ostrzenia noży, żadnych napraw, wszystko działa bez najmniejszego problemu. Ostrzygła dziesiątki głów, setki razy i dalej tnie, tak jak 4 lata temu. Szczerze polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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Przypisy

  1. Euromonitor International, wolumen sprzedaży detalicznej w sztukach, elektryczne urządzenia do pielęgnacji obejmujące łącznie kategorie golarek do ciała, elektrycznych oczyszczaczy twarzy i urządzeń do pielęgnacji włosów, dane za 2025 r. 