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Produkcja zakończona
Maszynka do strzyżenia włosów Super-Easy
Bardzo łatwa w obsłudze maszynka do strzyżenia włosów pozwala ułożyć upragnioną fryzurę dzięki 8 ustawieniom długości od 1 do 21 mm. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie długości, zablokować i można strzyc włosy. Dodatkowa nasadka grzebieniowa pozwala uzyskać bardzo krótką fryzurę i efekt 3-dniowego zarostu.
Z nasadką grzebieniową
Wybierz i zablokuj żądaną długość z szerokiego zakresu ustawień.
Dopasowująca się nasadka grzebieniowa dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając szybkie i wygodne efekty.
Specjalna nasadka służąca do tworzenia bardzo krótkich fryzur.
4.5
z 5
10
Opinie
90%
poleca ten produkt
mietpet1
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Sylwek90
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Marcin871018
01/05/2017
Polska
Sprzęt najwyższej jakości
Od 4 lat, jedna maszynka, żadnego ostrzenia noży, żadnych napraw, wszystko działa bez najmniejszego problemu. Ostrzygła dziesiątki głów, setki razy i dalej tnie, tak jak 4 lata temu. Szczerze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
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