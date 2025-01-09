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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Produkcja zakończona
Przycinanie, stylizowanie i golenie
1× ostrze OneBlade, 1× zestaw do ciała
Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade
Ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną efektywność.
Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Podwójny system ochrony złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.
Pasuje do golarek OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) oraz OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną skuteczność. Gdy na ostrzu pojawi się ikona wymiany, jego wydajność może nie być optymalna. Ikona ta sygnalizuje, że należy rozważyć wymianę ostrza, aby zagwarantować pełen komfort golenia.
4.6
z 5
161
Opinie
92%
poleca ten produkt
StingMK
09/01/2025
Polska
Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam
Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.
Zalety
Cena, dodatkowe nasadki do ciała
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
26/12/2024
Polska
Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!
Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna
Zalety
Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Morf007
22/10/2024
Polska
Część promocji
Łatwe golenie!
Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.