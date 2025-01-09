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Wszystkie serie

  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
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  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości

Odbierz voucher -50% na ostrza

Produkcja zakończona

OneBlade1 x Wymienne ostrze +1× zestaw do ciała

QP610/50

4.6
| (161) Opinie | 92% poleca ten produkt
Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
Podwójny system ochrony złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości

  • Przycinanie, stylizowanie i golenie

  • 1× ostrze OneBlade, 1× zestaw do ciała

  • Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

  • Ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną efektywność.

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Podwójny system ochrony złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.

Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Pasuje do golarek OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) oraz OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Ostrze, które łatwo się nie stępi

Ostrze, które łatwo się nie stępi

Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną skuteczność. Gdy na ostrzu pojawi się ikona wymiany, jego wydajność może nie być optymalna. Ikona ta sygnalizuje, że należy rozważyć wymianę ostrza, aby zagwarantować pełen komfort golenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

161

Opinie

92%

poleca ten produkt

09/01/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam

Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.

Zalety

Cena, dodatkowe nasadki do ciała

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

26/12/2024

Polska

Polska

Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!

Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna

Zalety

Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

22/10/2024

Polska

Polska

Łatwe golenie!

Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.