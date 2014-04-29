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Produkcja zakończona
Wyraź swój styl
Golarka do modelowania pomoże Ci uzyskać pożądany wygląd. Elektryczny trymer z dwiema końcówkami zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz. Wystarczy nieznaczny ruch nadgarstkiem, aby skorzystać z odpowiedniej funkcji urządzenia. Możesz idealnie wymodelować brodę, uzyskać efekt 3-dniowego zarostu lub dokładnie się ogolić, nawet w przypadku opornej brody.
Pro
Stworzony przez firmę Philips pełnowymiarowy (32 mm) trymer do brody i zarostu z 12 ustawieniami długości od 0,5 mm do 10 mm pozwala uzyskać żądaną długość. Obróć kółko ustawień, aby zablokować odpowiednie dla Ciebie ustawienie długości. Wytrzymały, metalowy trymer z bezpiecznymi dla skóry, zaokrąglonymi krawędziami zapewnia dokładne i równe przycinanie.
Pod nasadką grzebieniową o regulowanej długości znajduje się dwustronny precyzyjny trymer. Jedna strona to niezwykle wydajny trymer o szerokości 32 mm. Po drugiej stronie znajduje się precyzyjny trymer o szerokości 15 mm, który doskonale nadaje się do przycinania włosów na małych powierzchniach, np. pod nosem lub wokół ust. Został zaprojektowany tak, aby przycinać włosy bardzo krótko, chroniąc jednocześnie skórę, a jego niewielkie rozmiary i wygięta konstrukcja ułatwiają śledzenie ruchów podczas tworzenia cienkich linii i dopracowywania detali.
Golarka z podwójną siateczką umożliwia bezproblemowe golenie zarostu wokół brody i na szyi. Wewnętrzny trymer przycina dłuższe i grubsze włosy, a 2 ruchome siateczki golą resztę, tak aby skóra stała się idealnie gładka.
Nagrody
4.8
z 5
13
Opinie
92%
poleca ten produkt
eskey84
29/04/2014
Polska
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu
Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Cowboy
22/09/2013
Polska
Po prostu genialna
Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
wojtas
15/08/2013
Polska
Philips QS6140 Pro, tego właśnie potrzebowałem!!!
Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu produktu, bardzo solidna konstrukcja. Maszynka pewnie leży w dłoni. Golenie nią, jest proste i przyjemne. Nie podrażnia skóry, a golenie "na gładko" jest dosyć dokładne. To na czym przede wszystkim mi zależało, to możliwość przycinania zarostu. 12 ustawień ostrza to naprawdę dużo. Maszynka goli dokładnie i szybko. Szerokość ostrza też jest wystarczająca. Korzystałem z maszynek które były zbyt małe i golenie zajmował naprawdę dużo czasu. Tu ten problem nie występuje. Dużym plusem maszynki są też metalowe trymery do stylizacji, które są bardzo precyzyjne. Ładowanie urządzenia to tylko 4,5 h, a przy codziennym użytkowaniu, wystarcza na około tydzień. Maszynka jest także bardzo prosta w czyszczeniu. Podsumowując, urządzenie Philipsa to produkt wielofunkcyjny, idealny do dbania o zarost. Minusem może być jedynie brak etui i dosyć wysoka cena. Generalnie, polecam !!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.