Bardzo fajny produkt! Z racji wymagającego zawodu, nigdy nie miałem za dużo czasu na zajmowanie się swoim zarostem, dlatego też nie prezentował się zbyt efektownie. Potrzebowałem produktu do zadań specjalnych, który szybko zapewni mi zadbany wygląd. Styleshaver sprawdził się tu doskonale. Na początek kilka słów o golarce. Mam wymagającą cerę, długo szukałem elektrycznej golarki, która nie podrażnia skóry twarzy, co niestety zawsze kończyło się wyrzucaniem pieniędzy w błoto i używaniem jednorazówek. Jakież było moje zdziwienie, gdy golarka poradziła sobie z kilkudniowym zarostem, precyzyjnie go goląc i nie pozostawiając po sobie podrażnień, zadrapań i krostek. Poza tym czas golenia znacznie się skrócił a przy tym jest to czas zdecydowanie bardziej przyjemny niż kojarzony z koniecznością. Na duży plus jest tu bowiem funkcjonalny wygląd Styleshaver, ponieważ łatwo dopasowuje się do kształtu męskich dłoni i ułatwia tym samym golenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że produkt jest wodoodporny i można go ekspresowo umyć pod bieżącą wodą. Moim strzałem w 10 okazał się trymer z 12 ustawieniami długości, który nie tylko fajnie wystylizował zarost, ale poradził sobie nawet ze strzyżeniem…włosów na głowie ;-) Myślę, że Styleshaver na dobre zagości w mojej łazience ;-)