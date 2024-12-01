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Produkcja zakończona

StyleShaverWodoszczelna golarka i trymer

QS6141/32

4.5

| (30) Opinie | 80% poleca ten produkt

Wykreuj swój styl

Stwórz swój styl za pomocą urządzenie StyleShaver firmy Philips. Ta dwustronna golarka i maszynka do stylizacji brody oferuje wszystko, czego potrzeba do wykreowania dowolnego stylu — od doskonałego kilkudniowego zarostu po wymodelowaną brodę lub dokładne golenie.

Poznaj wszystkie korzyści

The world's most preferred electric male grooming brand1

Możesz przycinać, modelować i golić — stwórz własny styl

Wykreuj swój styl

  • Ustawienia co 0,5 mm

  • Dwustronny trymer

  • 75 min działania po 4 godz. ładowania

  • Golarka z podwójną siateczką

Trymer do brody i zarostu z 12 ustawieniami długości od 0,5 mm do 10 mm

Trymer do brody i zarostu z 12 ustawieniami długości od 0,5 mm do 10 mm

Metalowy trymer (32 mm) i nasadka grzebieniowa z 12 regulowanymi ustawieniami długości ułatwiają uzyskanie wybranej długości zarostu. Idealną długość ustawia się za pomocą kółka ustawień długości. Wytrzymały metalowy trymer z zaokrąglonymi krawędziami jest delikatny dla skóry i gwarantuje dokładne oraz równe przycinanie.

Nowa golarka z siateczką — golenie szybsze o 20%

Nowa golarka z siateczką — golenie szybsze o 20%

Nowa golarka z podwójną siateczką golącą umożliwia bezproblemowe golenie zarostu wokół wystylizowanej brody. Wewnętrzny trymer przycina dłuższe i grubsze włosy, a 2 ruchome siateczki golą resztę, aby skóra stała się idealnie gładka.

Całkowicie metalowy trymer 32 mm lub 15 mm umożliwiający precyzyjne golenie

Całkowicie metalowy trymer 32 mm lub 15 mm umożliwiający precyzyjne golenie

Pod regulowaną nasadką grzebieniową znajduje się metalowy, dwustronny trymer. Strona o długości 32 mm służy do wydajnego strzyżenia, natomiast strona o długości 15 mm — do dokładnego i precyzyjnego przycinania włosów w trudno dostępnych miejscach. Zaokrąglone końcówki sprawiają, że trymer jest delikatny dla skóry. Bardziej precyzyjne elementy tnące zapewniają doskonałe rezultaty przycinania na krótko i doskonale sprawdzają się w przypadku skracania pojedynczych włosów oraz w obszarach pod nosem lub wokół ust.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

30

Opinie

80%

poleca ten produkt

01/12/2024

Polska

Polska

Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!

Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!

Zalety

Stary prawdziwy Philips nie do zabicia

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Data użycia 2022-12-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Data użycia 2022-12-01

05/05/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry trymer + golarka

Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

14/03/2017

Polska

Polska

Wiele korzyści w jednym urządzeniu.

Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer

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Przypisy

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 