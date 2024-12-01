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Produkcja zakończona
Wykreuj swój styl
Stwórz swój styl za pomocą urządzenie StyleShaver firmy Philips. Ta dwustronna golarka i maszynka do stylizacji brody oferuje wszystko, czego potrzeba do wykreowania dowolnego stylu — od doskonałego kilkudniowego zarostu po wymodelowaną brodę lub dokładne golenie.
Ustawienia co 0,5 mm
Dwustronny trymer
75 min działania po 4 godz. ładowania
Golarka z podwójną siateczką
Metalowy trymer (32 mm) i nasadka grzebieniowa z 12 regulowanymi ustawieniami długości ułatwiają uzyskanie wybranej długości zarostu. Idealną długość ustawia się za pomocą kółka ustawień długości. Wytrzymały metalowy trymer z zaokrąglonymi krawędziami jest delikatny dla skóry i gwarantuje dokładne oraz równe przycinanie.
Nowa golarka z podwójną siateczką golącą umożliwia bezproblemowe golenie zarostu wokół wystylizowanej brody. Wewnętrzny trymer przycina dłuższe i grubsze włosy, a 2 ruchome siateczki golą resztę, aby skóra stała się idealnie gładka.
Pod regulowaną nasadką grzebieniową znajduje się metalowy, dwustronny trymer. Strona o długości 32 mm służy do wydajnego strzyżenia, natomiast strona o długości 15 mm — do dokładnego i precyzyjnego przycinania włosów w trudno dostępnych miejscach. Zaokrąglone końcówki sprawiają, że trymer jest delikatny dla skóry. Bardziej precyzyjne elementy tnące zapewniają doskonałe rezultaty przycinania na krótko i doskonale sprawdzają się w przypadku skracania pojedynczych włosów oraz w obszarach pod nosem lub wokół ust.
4.5
z 5
30
Opinie
80%
poleca ten produkt
Pawelski
01/12/2024
Polska
Używam ponad 10 lat i jest nie do zabicia!
Stary prawdziwy Philips robiony jeszcze porządnie i solidnie. Używam już od około 10 lat i działa! Bateria trzyma, ładuję ją raz na 1,5 miesiąca, od około 3 lat nie golę się codziennie, ale tak około 3 razy w miesiącu, lubię mieć lekki zarost. Mimo to bateria trzyma. Ten produkt jest nie do zajechania i nie mam zamiaru go wyrzucać, gdyż takiej maszynki już nie dostanę dzisiaj z tyloma funkcjami! Obecnie żebym miał to co mam tutaj musiałbym kupić 3 różne produkty, nonsens. Proszę o reaktywację modelu!!
Zalety
Stary prawdziwy Philips nie do zabicia
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Data użycia 2022-12-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Data użycia 2022-12-01
Smakosz
05/05/2018
Polska
Bardzo dobry trymer + golarka
Super sprzęt jestem bardzo zadowolony z jego zakupu. W jednym urządzeniu mamy wszystko co potrzebne aby ogarnąć zarost i owłosienie naszej głowy. Bardzo przydatny szczególnie gdy dużo podróżujemy. Z czystym sumieniem polecam !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
scrabble
14/03/2017
Polska
Wiele korzyści w jednym urządzeniu.
Golarka PHILIPS QS6141/32 to urządzenie 2w1, ponieważ posiada jednocześnie trymer do modelowania brody. (Trymer) Posiada 12 ustawień długości od 0,5 do 10 milimetrów, co daje ogromne możliwości kreowania wizerunku. Przycinanie, modelowanie i golenie stało się bardzo proste. Po kilku godzinach ładowania, golarkę można wykorzystać wielokrotnie. Zawsze gotowa do użycia, lekka i wygodna w obsłudze. Maszynki manualne odeszły w zapomnienie :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleShaver QS6141/32 Wodoszczelna golarka i trymer
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.