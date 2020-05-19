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Produkcja zakończona

Shaver series 7000 SensoTouchElement golący

RQ11/50

4.7

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dokładne golenie

W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.

Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • Ostrza DualPrecision

  • Element wymienny

  • Zgodność z SensoTouch 2D (RQ11xx)

Wymienne głowice do golarek SensoTouch 2D

Wymienne głowice do golarek SensoTouch 2D

Wymienne głowice RQ11 pasują do golarek SensoTouch 2D (RQ11xx).

System GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

System GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.

Golarki z systemem Super Lift&Cut

Golarki z systemem Super Lift&Cut

System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Zalety

očekávání se splnilo

Wady

žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Data użycia 2020-04-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Data użycia 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie