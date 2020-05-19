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Produkcja zakończona
Dokładne golenie
W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
Ostrza DualPrecision
Element wymienny
Zgodność z SensoTouch 2D (RQ11xx)
Wymienne głowice RQ11 pasują do golarek SensoTouch 2D (RQ11xx).
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Zalety
očekávání se splnilo
Wady
žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Data użycia 2020-04-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Data użycia 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava