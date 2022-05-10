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Produkcja zakończona
RQ12/50
Dokładne golenie
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
UltraTrack
Element wymienny
Zastosowane w golarce głowice GyroFlex 3D dopasowują się dokładnie do kształtu twarzy, a także zapewniają mniejszy nacisk i mniej podrażnień.
Dokładne golenie przy minimalnym podrażnieniu skóry. Głowica goląca wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie golące: otwory do normalnych włosów, kanaliki do długich lub przylegających włosów i dziurki do najkrótszego zarostu.
System podwójnych ostrzy w golarce elektrycznej firmy Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
3.0
z 5
12
Opinie
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka
Data użycia 2020-05-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka
Data użycia 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок
Data użycia 2020-09-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок
Data użycia 2020-09-06
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок