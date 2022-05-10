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Produkcja zakończona

głowice golące

RQ12/50

3

| (12) Opinie

Dokładne golenie

W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością.

Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • UltraTrack

  • Element wymienny

System GyroFlex 3D firmy Philips łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

System GyroFlex 3D firmy Philips łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

Zastosowane w golarce głowice GyroFlex 3D dopasowują się dokładnie do kształtu twarzy, a także zapewniają mniejszy nacisk i mniej podrażnień.

Głowice golące UltraTrack wyłapują każdy włosek po zaledwie kilku ruchach

Głowice golące UltraTrack wyłapują każdy włosek po zaledwie kilku ruchach

Dokładne golenie przy minimalnym podrażnieniu skóry. Głowica goląca wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie golące: otwory do normalnych włosów, kanaliki do długich lub przylegających włosów i dziurki do najkrótszego zarostu.

Golarki z systemem Super Lift&Cut

Golarki z systemem Super Lift&Cut

System podwójnych ostrzy w golarce elektrycznej firmy Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

12

Opinie

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka

Data użycia 2020-05-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka

Data użycia 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок

Data użycia 2020-09-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок

Data użycia 2020-09-06

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie