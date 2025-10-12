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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SBCHC8430/00

Przyjemnie lekkie

Wyobraź sobie, brak bałaganu z kablami i możliwość swobodnego poruszania się w czasie słuchania muzyki przez doskonałej jakości bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne FM.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowy

Przyjemnie lekkie

  • Transmisja FM

3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu

Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

Dzięki baterii można natychmiast korzystać z produktu

Nie potrzeba kupować baterii, aby zacząć korzystać z produktu. Wystarczy włożyć baterie do urządzenia i gotowe!

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie