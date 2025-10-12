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Produkcja zakończona
SBCHC8430/00
Przyjemnie lekkie
Wyobraź sobie, brak bałaganu z kablami i możliwość swobodnego poruszania się w czasie słuchania muzyki przez doskonałej jakości bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne FM.
Transmisja FM
Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.
Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.
Nie potrzeba kupować baterii, aby zacząć korzystać z produktu. Wystarczy włożyć baterie do urządzenia i gotowe!
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