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Produkcja zakończona
SBCHC8440/00
Bezprzewodowa muzyka
Wyobraź sobie, brak bałaganu z kablami i możliwość swobodnego poruszania się w czasie słuchania muzyki przez doskonałej jakości bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne FM.
Transmisja FM
Możliwość powtórnego ładowania
Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.
Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.
Inteligentny obwód elektroniczny zapewnia automatyczne dostosowanie sygnału wejściowego dźwięku do odpowiedniego poziomu, co pozwala na redukcję zakłóceń.
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