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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SBCHC8440/00

Bezprzewodowa muzyka

Wyobraź sobie, brak bałaganu z kablami i możliwość swobodnego poruszania się w czasie słuchania muzyki przez doskonałej jakości bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne FM.

Poznaj wszystkie korzyści

Możliwość powtórnego ładowania

Bezprzewodowa muzyka

  • Transmisja FM

  • Możliwość powtórnego ładowania

3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację.

Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Kontrola ALC zapobiega słyszalnym zniekształceniom dzwięków sygnałów wejść.

Inteligentny obwód elektroniczny zapewnia automatyczne dostosowanie sygnału wejściowego dźwięku do odpowiedniego poziomu, co pozwala na redukcję zakłóceń.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie