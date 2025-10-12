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Produkcja zakończona
SBCHJ055/00
Nowość dla sportowców
Najlepsze ubranie sportowe dla Twoich uszu. Sportowcy na całym świecie cieszą się komfortem korzystania ze słuchawek Duro, oraz ich wspaniałym dźwiękiem i stylem. Wygodny pałąk na kark, lepszy dźwięk i okrycia odporne na pot to największe zalety słuchawek Duro.
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
Jest wystarczająco mały, aby zagwarantować komfort noszenia, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny, głośny dźwięk. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie radości ze słuchania dźwięku.
Wykorzystanie najwyższej jakości cewki drgającej z drutu miedzianego pokrytego aluminium (CCAW, Copper Cladded Aluminium Wire) w przetworniku słuchawki znacznie poprawia jakość dźwięku.
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