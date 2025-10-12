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Słuchawki z pałąkiem na kark

SBCHJ055/00

Nowość dla sportowców

Najlepsze ubranie sportowe dla Twoich uszu. Sportowcy na całym świecie cieszą się komfortem korzystania ze słuchawek Duro, oraz ich wspaniałym dźwiękiem i stylem. Wygodny pałąk na kark, lepszy dźwięk i okrycia odporne na pot to największe zalety słuchawek Duro.

Poznaj wszystkie korzyści

Sportowe słuchawki z możliwością konfiguracji

Nowość dla sportowców

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Przetwornik głośnika 30 mm zapewnia wysoką jakość dźwięku

Jest wystarczająco mały, aby zagwarantować komfort noszenia, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny, głośny dźwięk. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie radości ze słuchania dźwięku.

Cewka drgająca CCAW poprawia jakość dźwięku

Wykorzystanie najwyższej jakości cewki drgającej z drutu miedzianego pokrytego aluminium (CCAW, Copper Cladded Aluminium Wire) w przetworniku słuchawki znacznie poprawia jakość dźwięku.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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