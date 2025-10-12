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Słuchawki z nakładkami na uszy

SBCHJ080/00

Nowość dla sportowców

Lekkie, ale mocne. Nowa konstrukcja dla sportowców i audiofilów — metalowe słuchawki Skylon Flight są małe, lekkie i można je dostosować do różnych uszu.

Poznaj wszystkie korzyści

Metalowe, sportowe słuchawki z 3-stopniową regulacją

Nowość dla sportowców

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia

Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.

3-stopniowa regulacja — optymalne dopasowanie i stabilność

Komfortowe, optymalne dopasowanie i stabilność nawet w ruchu lub w podróży. Dzięki 3-stopniowej regulacji komfort jest gwarantowany.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie