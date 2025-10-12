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Produkcja zakończona
SBCHJ080/00
Nowość dla sportowców
Lekkie, ale mocne. Nowa konstrukcja dla sportowców i audiofilów — metalowe słuchawki Skylon Flight są małe, lekkie i można je dostosować do różnych uszu.
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.
Komfortowe, optymalne dopasowanie i stabilność nawet w ruchu lub w podróży. Dzięki 3-stopniowej regulacji komfort jest gwarantowany.
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