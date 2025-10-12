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        SBCHP830/00

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        Samoregulujący się pałąk wewnętrzny zapewnia wygodę i dopasowanie

        Wewnętrzny pałąk tych słuchawek Philips ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. Mechanizm automatycznie reguluje ustawienia, zapewniając wysoki komfort.

        Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku

        Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.

        Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

        Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

        Przetwornik 40 mm jest wykonany z kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są słyszalne.

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie