Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SBCHP830/00
Wewnętrzny pałąk tych słuchawek Philips ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. Mechanizm automatycznie reguluje ustawienia, zapewniając wysoki komfort.
Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.
Przetwornik 40 mm jest wykonany z kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są słyszalne.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Opinie