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Produkcja zakończona

Stacja dokująca z głośnikami

SBD7000/10

Rock'n'roll

Ciesz się muzyką i filmami w urządzeniu iPhone dzięki SBD7000. Wystarczy obrócić podstawkę, aby oglądać film wideo, a głośniki jednocześnie się włączą, zapewniając optymalny dźwięk stereo. Technologia obudowy telefonu komórkowego zapewnia dźwięk bez zakłóceń.

Poznaj wszystkie korzyści

Obrotowa podstawka z głośnikiem do urządzenia iPhone

Rock'n'roll

Zasilacz jest przydatny do zasilania w domu.

Zasilaj głośniki zasilaczem, aby cieszyć się muzyką w domu

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie

Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie

Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

Specyfikacja techniczna

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