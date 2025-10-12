Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.