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Produkcja zakończona

Przenośny głośnik

SBM100GRY/00

Wielofunkcyjny przenośny głośnik

Słuchaj muzyki z wielofunkcyjnego przenośnego głośnika Philips. Odtwarzaj ulubione utwory dzięki karcie MicroSD/wejściu AUX. Wyposażony w akumulator głośnik z technologią wOOx™ jest niewielki i dostępny w wielu kolorach.

Poznaj wszystkie korzyści

Wielofunkcyjny przenośny głośnik

  • Szary

Moc wyjściowa 1,5 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 1,5 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Kompaktowy i przenośny

Wbudowany akumulator

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie