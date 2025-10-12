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Produkcja zakończona
SBM100ORG/00
Wielofunkcyjny przenośny głośnik
Słuchaj muzyki z wielofunkcyjnego przenośnego głośnika Philips. Odtwarzaj ulubione utwory dzięki karcie MicroSD/wejściu AUX. Wyposażony w akumulator głośnik z technologią wOOx™ jest niewielki i dostępny w wielu kolorach.
Pomarańczowa
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 1,5 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
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