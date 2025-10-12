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Produkcja zakończona
SBM130ORG/00
Wielofunkcyjny przenośny głośnik
Słuchaj muzyki z wielofunkcyjnego przenośnego głośnika Philips. Odtwarzaj ulubione utwory dzięki złączu USB/karcie MicroSD/wejściu AUX. Wyposażony w akumulator głośnik z technologią wOOx™ jest niewielki i dostępny w wielu kolorach.
Pomarańczowa
USB
Po prostu umieść w urządzeniu USB lub na karcie MicroSD wybrane utwory, podłącz do odtwarzacza — i nigdy nie będziesz martwić się o niedobór rozrywek multimedialnych.
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