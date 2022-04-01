Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Zestaw dla noworodków
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
5.0
z 5
166
Opinie
99%
poleca ten produkt
monika11121993
01/04/2022
Polska
Bardzo dobre butelki
Butelki są idealne dla mojego dzidziusia. Dziecko nie męczy się przy ssaniu i wypija wszystko do końca. Buteleczki są proste do czyszczenia, dzięki szczotce dodanej do zestawu. Smoczek pomaga nam przy zasypianiu i nie mamy kolek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Bellitkaa
30/03/2022
Polska
Doskonałe na start
Mój syn wciąż jest na piersi, ale czasem mam ochotę zwyczajnie wyjść z domu i nie martwić się, że zaraz muszę wrócić, bo karmienie. Te butelki mi to umożliwiają. Dziecko chętnie je łapie, a mi łatwo się je później czyści. Są bardzo poręczne.
Zalety
Wygoda
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Beata_Atari
30/03/2022
Polska
Bardzo przydatny zestaw
Bardzo przydatny zestaw na start. Posiada wszystko czego mama potrzebuje aby bez problemu nakarmić swojego malucha. Fajnym dodatkiem jest szczotka do butelek , dzięki której szybko i sprawnie umyjemy butelki.
Zalety
Zestaw na dłuższy czas
Wady
Czasem zapowietrza się butelka v
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.