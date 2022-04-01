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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventZestaw dla noworodków Natural

SCD301/01

5
| (166) Opinie | 99% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza butelka Natural ma niezwykle miękki smoczek przypominający kształtem pierś. Jego kształt, elastyczna końcówka i wygodne płatki pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • Zestaw dla noworodków

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

166

Opinie

99%

poleca ten produkt

2

01/04/2022

Polska

Polska

Bardzo dobre butelki

Butelki są idealne dla mojego dzidziusia. Dziecko nie męczy się przy ssaniu i wypija wszystko do końca. Buteleczki są proste do czyszczenia, dzięki szczotce dodanej do zestawu. Smoczek pomaga nam przy zasypianiu i nie mamy kolek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

30/03/2022

Polska

Polska

Doskonałe na start

Mój syn wciąż jest na piersi, ale czasem mam ochotę zwyczajnie wyjść z domu i nie martwić się, że zaraz muszę wrócić, bo karmienie. Te butelki mi to umożliwiają. Dziecko chętnie je łapie, a mi łatwo się je później czyści. Są bardzo poręczne.

Zalety

Wygoda

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

30/03/2022

Polska

Polska

Bardzo przydatny zestaw

Bardzo przydatny zestaw na start. Posiada wszystko czego mama potrzebuje aby bez problemu nakarmić swojego malucha. Fajnym dodatkiem jest szczotka do butelek , dzięki której szybko i sprawnie umyjemy butelki.

Zalety

Zestaw na dłuższy czas

Wady

Czasem zapowietrza się butelka v

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.