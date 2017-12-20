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Philips AventZestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

SCD628/01

5

| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Zestaw „Szczęśliwe słoniki” to świetny pomysł na prezent dla mam i ich pociech. Ten przydatny komplet obejmuje jedną butelkę Natural, dwa smoczki i zaczep do smoczka.

Poznaj wszystkie korzyści

Zestaw obejmujący butelkę, smoczek i zaczep do smoczka

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 1 sztuka, Natural

  • 260 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

20/12/2017

Polska

Polska

Butelka najlepsza w swoim rodzaju.

Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

31/12/2016

Polska

Polska

to wspaniała butelka

to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szép motívum.

Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Ajándékcsomag

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Ajándékcsomag

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie