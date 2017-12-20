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Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Zestaw „Szczęśliwe słoniki” to świetny pomysł na prezent dla mam i ich pociech. Ten przydatny komplet obejmuje jedną butelkę Natural, dwa smoczki i zaczep do smoczka.
1 sztuka, Natural
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
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5.0
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kingusiaaa32
20/12/2017
Polska
Butelka najlepsza w swoim rodzaju.
Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
amandzix
31/12/2016
Polska
to wspaniała butelka
to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Ajándékcsomag
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD627/01 Ajándékcsomag