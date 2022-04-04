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Wszystkie serie

  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Natural

SCF033/17

4.8
| (370) Opinie | 97% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza butelka Natural ma niezwykle miękki smoczek przypominający kształtem pierś. Jego kształt, elastyczna końcówka i wygodne płatki pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści
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SCF355/00R1

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 1 butelka

  • 260 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 1m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

370

Opinie

97%

poleca ten produkt

04/04/2022

Polska

Polska

Świetna butelka

Butelka okazała sie u nas strzałem w 10! Dzięki idealnie dopasowanemu smoczkowi, mojego dziecka nie było żadnych problemów z przejściem z piersi na butelkę. Dodatkowo wygodny kształt butelki sprawia, że karmienie jest wygodne zarówno dla rodzica jak i dziecka.

Zalety

+ łatwa w czyszczeniu, + czytelna miarka umożliwiająca precyzyjne odmierzenie płynu, + ładny design, + smoczek z miękką końcówką, który nie zaburza naturalnego odruchu ssania u dziecka, + wysoka jakość produktu, + cena adekwatna do jakości oferowanego produktu,

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural

04/04/2022

Polska

Polska

Godna polecenia

Butelka łatwa w czyszczeniu, fajny kształt dopasowany do dłoni , lekka i przy okazji śliczna :)

Zalety

Dopasowany do dłoni kształt , latwa w czyszczeniu , lekka

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF070/21 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF070/21 Butelka dla niemowląt Natural

01/04/2022

Polska

Polska

Butelka Avent

Butelka bardzo dobrze leży w dłoni. Sprawdza się idealnie przy wyjściu z domu, kiedy to trzeba dziecku podać mleko a niekoniecznie jest miejsce do karmienia piersią. Produkt spełnia absolutnie swoje zadanie. Polecam

Zalety

Ergonomiczny smoczek, dobrze leży w dłoni, akceptowana przez dziecko.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.