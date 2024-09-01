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Raty 3x0% z Klarna
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Z łatwością dopasowuje się do naturalnych konturów twarzy dziecka
Miękkie i elastyczne smoczki Philips Avent Soothie Heart nie uderzają w nos dziecka. Jednoczęściowa konstrukcja wykonana z silikonu klasy medycznej z etui wielokrotnego użytku wykonanym w 90% z materiałów pochodzenia roślinnego.*
Jednoczęściowy, wykonany z silikonu
Bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
0–6 miesięcy
Specjalna tarcza w kształcie serca dopasowuje się do naturalnych kształtów twarzy dziecka, zapewniając maksymalny komfort bez wbijania się w maleńki nosek.
Wytrzymała, jednoczęściowa konstrukcja wykonana w całości z elastycznego silikonu o jakości medycznej. Nasz zespół ekspertów zaprojektował ją specjalnie z myślą o noworodkach w wieku od 0 do 6 miesięcy.
Smoczek Soothie posiada symetryczny, okrągły kształt, który został zaprojektowany tak, aby anatomicznie dopasowywać się do ust dziecka i pomagać w redukcji nacisku między językiem a podniebieniem. Philips Avent Soothie posiada niezależną akredytację od Oral Health Foundation
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.5
z 5
43
Opinie
97%
poleca ten produkt
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Wady
Żadnych wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Data użycia 2024-05-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Data użycia 2024-05-01
Patcyrja
23/12/2021
Polska
Ekstra smoczek
Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.
Zalety
Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
w.wodo
21/12/2021
Polska
Fantastyczny smoczek!
Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%
Zalety
Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny
Wady
Nie zauważyłam żadnych wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Data użycia 2021-11-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Data użycia 2021-11-21
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Podejście oparte na bilansie masy.
Wszystkie smoczki Soothie charakteryzują się identycznym kształtem i jednoczęściową konstrukcją. Ponadto dostępnych jest wiele wariantów tarcz, w tym warianty dystrybuowane w amerykańskich szpitalach.
W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.