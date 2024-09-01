ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Produkt — styl życia
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Produkt — styl życia

Philips Avent SoothieSmoczek uspokajający

SCF099/27

4.5

| (43) Opinie | 97% poleca ten produkt

Z łatwością dopasowuje się do naturalnych konturów twarzy dziecka

Miękkie i elastyczne smoczki Philips Avent Soothie Heart nie uderzają w nos dziecka. Jednoczęściowa konstrukcja wykonana z silikonu klasy medycznej z etui wielokrotnego użytku wykonanym w 90% z materiałów pochodzenia roślinnego.*

Poznaj wszystkie korzyści
98% icon [9crop-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [master-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [com-mig]

dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Elastyczny smoczek silikonowy klasy medycznej

Z łatwością dopasowuje się do naturalnych konturów twarzy dziecka

  • Jednoczęściowy, wykonany z silikonu

  • Bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • 0–6 miesięcy

Dopasowuje się do krzywizn twarzy, zapewniając komfort dziecka

Dopasowuje się do krzywizn twarzy, zapewniając komfort dziecka

Specjalna tarcza w kształcie serca dopasowuje się do naturalnych kształtów twarzy dziecka, zapewniając maksymalny komfort bez wbijania się w maleńki nosek.

Jednoczęściowa konstrukcja, 100% silikon o jakości medycznej

Jednoczęściowa konstrukcja, 100% silikon o jakości medycznej

Wytrzymała, jednoczęściowa konstrukcja wykonana w całości z elastycznego silikonu o jakości medycznej. Nasz zespół ekspertów zaprojektował ją specjalnie z myślą o noworodkach w wieku od 0 do 6 miesięcy.

Symetryczny, okrągły kształt

Symetryczny, okrągły kształt

Smoczek Soothie posiada symetryczny, okrągły kształt, który został zaprojektowany tak, aby anatomicznie dopasowywać się do ust dziecka i pomagać w redukcji nacisku między językiem a podniebieniem. Philips Avent Soothie posiada niezależną akredytację od Oral Health Foundation

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

43

Opinie

97%

poleca ten produkt

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Wady

Żadnych wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Data użycia 2024-05-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Data użycia 2024-05-01

23/12/2021

Polska

Polska

Ekstra smoczek

Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.

Zalety

Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

21/12/2021

Polska

Polska

Fantastyczny smoczek!

Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%

Zalety

Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny

Wady

Nie zauważyłam żadnych wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Data użycia 2021-11-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Data użycia 2021-11-21

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Podejście oparte na bilansie masy.

  2. Wszystkie smoczki Soothie charakteryzują się identycznym kształtem i jednoczęściową konstrukcją. Ponadto dostępnych jest wiele wariantów tarcz, w tym warianty dystrybuowane w amerykańskich szpitalach.

  3. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.

  4. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.