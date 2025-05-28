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Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?
Jakie są różnice między smoczkami Philips Avent?
Jak odstawić smoczki Philips Avent
Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
Jak sprawdzić, czy smoczek Philips Avent jest bezpieczny
Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?
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