Odrobina komfortu i spokoju podczas odkrywania świata to naprawdę sporo. Nasze smoczki dla dzieci zaprojektowano w taki sposób, aby...

... naturalnie uspokajały dziecko na każdym etapie rozwoju. Niosą więc obopólne korzyści zarówno dla rodziców pragnących chwili wytchnienia, jak i ich pociech, które dzięki smoczkom stają się odprężone i łatwiej zasypiają. Dzieje się tak, gdyż podczas ssania dochodzi do uwolnienia hormonu CCK odpowiadającego za poczucie zadowolenia i sytości. Smoczki uspokajające to zatem żaden mit! Dodatkową ich zaletą jest fakt, że przyczyniają się do lepszej koordynacji odruchu ssanie-oddychanie-połykanie.

Oczywiście poczucie komfortu to sprawa indywidualna, dlatego w naszej ofercie znajduje się wiele różnych opcji, z których możesz wybrać najlepszy smoczek spełniający potrzeby Twojego maluszka. Wybierając go musisz wziąć pod uwagę takie czynniki jak wiek pociechy, wrażliwość jego skóry i indywidualne preferencje. Każdy nasz produkt to jednak przede wszystkim bezpieczeństwo stosowania. Wszystkie smoczki zostały wyprodukowane w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii. Nie zawierają one bisfenolu A, są ortodontyczne, a więc pozytywnie wpływają na rozwój podniebienia, zębów i dziąseł. Nie musisz także martwić się bakteriami mogącymi zalegać w smoczku – zanurzenie we wrzątku lub włożenie go do sterylizatora rozprawi się z potencjalnymi drobnoustrojami.

Spersonalizowane serie naszych produktów z pewnością sprawdzą się na każdym etapie rozwoju maluszka. Poznaj wszystkie smoczki uspokajające z oferty Philips Avent i wybierz idealny smoczek dla Twojego dziecka. W końcu kto lepiej zna jego potrzeby niż Ty?