ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
  • Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania

Philips Avent SoothieSmoczek uspokajający

SCF099/22

4.5
| (43) Opinie | 97% poleca ten produkt
Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania
Smoczek Philips Avent Soothie pomaga wyrobić u niemowląt odruch ssania, dlatego rekomendowany jest zwłaszcza dla wcześniaków. Smoczek został zaprojektowany tak, aby pasował do naturalnych konturów twarzy dziecka. Jego zakrzywiona osłona w kształcie serca nie uderza w malutki nosek. Smoczek Soothie został wykonany z silikonu o jakości medycznej i jest dystrybuowany w szpitalach w całej Europie*
Poznaj wszystkie korzyści
98% icon [9crop-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [master-a1b1b8b25cd84b6a8d04b35a007a907f] [com-mig]

dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Elastyczny silikon o jakości medycznej

Smoczek pomagający wyrobić odruch ssania

  • Jednoczęściowy, wykonany z silikonu medycznego

  • 0–6 miesięcy

  • Bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Dopasowuje się do kształtu twarzy malucha, zapewniając większy komfort

Dopasowuje się do kształtu twarzy malucha, zapewniając większy komfort

Wyjątkowa, zakrzywiona tarcza w kształcie serca została zaprojektowana tak, aby dopasowywała się do naturalnego kształtu twarzy dziecka, zapewniając maksymalny komfort bez obijania się o nosek dziecka.

Jednoczęściowa konstrukcja, 100% silikon o jakości medycznej

Jednoczęściowa konstrukcja, 100% silikon o jakości medycznej

Smoczek Soothie, wykonany wyłącznie z elastycznego silikonu o jakości medycznej, jest jednoczęściowy. Nasz zespół ekspertów stworzył go specjalnie z myślą o dzieciach w wieku od 0 do 6 miesięcy.

Dystrybuowany w szpitalach na terenie całej Europy*

Dystrybuowany w szpitalach na terenie całej Europy*

Smoczki Philips Avent Soothie są powszechnie stosowane w europejskich szpitalach. Zdobyły zaufanie lekarzy i pielęgniarek, którzy stosują je do uspokajania noworodków.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

43

Opinie

97%

poleca ten produkt

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Wady

Żadnych wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

23/12/2021

Polska

Polska

Ekstra smoczek

Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.

Zalety

Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

21/12/2021

Polska

Polska

Fantastyczny smoczek!

Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%

Zalety

Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny

Wady

Nie zauważyłam żadnych wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Wszystkie smoczki Soothie — również te używane w szpitalach w całej Europie — mają ten sam kształt brodawki sutkowej, jednoczęściową konstrukcję i wykonane są z identycznego materiału oraz są dostępne z osłonami o różnych kształtach.

  2. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania