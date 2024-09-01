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Raty 3x0% z Klarna
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Jednoczęściowy, wykonany z silikonu medycznego
0–6 miesięcy
Bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Wyjątkowa, zakrzywiona tarcza w kształcie serca została zaprojektowana tak, aby dopasowywała się do naturalnego kształtu twarzy dziecka, zapewniając maksymalny komfort bez obijania się o nosek dziecka.
Smoczek Soothie, wykonany wyłącznie z elastycznego silikonu o jakości medycznej, jest jednoczęściowy. Nasz zespół ekspertów stworzył go specjalnie z myślą o dzieciach w wieku od 0 do 6 miesięcy.
Smoczki Philips Avent Soothie są powszechnie stosowane w europejskich szpitalach. Zdobyły zaufanie lekarzy i pielęgniarek, którzy stosują je do uspokajania noworodków.
4.5
z 5
43
Opinie
97%
poleca ten produkt
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Wady
Żadnych wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Patcyrja
23/12/2021
Polska
Ekstra smoczek
Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.
Zalety
Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
w.wodo
21/12/2021
Polska
Fantastyczny smoczek!
Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%
Zalety
Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny
Wady
Nie zauważyłam żadnych wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Wszystkie smoczki Soothie — również te używane w szpitalach w całej Europie — mają ten sam kształt brodawki sutkowej, jednoczęściową konstrukcję i wykonane są z identycznego materiału oraz są dostępne z osłonami o różnych kształtach.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania